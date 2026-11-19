PEUT-ON OFFRIR UNE SECONDE CHANCE A CE QUI N'A JAMAIS EXISTE ? Sous le choc de l'annulation de sa série télévisée à succès, June n'a plus rien à perdre. C'est alors qu'elle reçoit un mystérieux e-mail qui la ramène dix ans en arrière, au sein de la maison en grès rouge qu'elle habitait à New York, du restaurant chinois qu'elle aimait tant, et surtout auprès d'Adam, son colocataire de l'époque. Les quelques lignes de ce message suffisent à bouleverser son avenir. Dans un mois, une fois les documents signés, ils pourraient devenir propriétaires de l'appartement dans lequel ils ont vécu plusieurs années. Encore quatre semaines à revivre leur colocation, puis June pourra reprendre le cours de sa vie. Mais son retour dans la grande ville s'accompagne aussi du souvenir de sa relation avec Adam et des vestiges de ce qu'ils ont abandonné, cinq ans plus tôt. Au gré de l'automne et des couleurs changeantes, des repas partagés et des conversations tardives, les sentiments de June à l'égard de son excolocataire et meilleur ami refont surface : un amour fort, une attirance irrépressible et une impuissance douloureuse. Même si les secondes chances comportent toujours un risque, peut-être que, s'ils parviennent enfin à être honnêtes l'un envers l'autre et envers eux-mêmes, leur histoire pourrait être différente, cette fois. Traduit de l'anglais par Louise Arnaud