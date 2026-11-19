La pierre angulaire du WEC rassemble de plus en plus de spectateurs chaque année. Créé en 1978, l'annuel officiel est le livre souvenir de chaque édition. Les 24 Heures du Mans ne se résument jamais à leur vainqueur. Mais l'édition 2026 restera celle du retour de Toyota au sommet. Devant 350 105 spectateurs, la TR010 Hybrid n° 7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi et Nyck de Vries a remporté la 94e édition de l'épreuve au terme d'une course haletante, conclue avec seulement 10'' 621 d'avance sur la BMW M Hybrid V8 n° 20. En LMP2, Inter Europol Competition s'est imposé pour la seconde année consécutive avec Jakub Smiechowski, Tom Dillmann et Nick Yelloly. En LMGT3, Ben Keating, Nicky Catsburg et Jonny Edgar ont offert la victoire à TF Sport et à la Corvette Z06 LMGT3. R n° 33. Des premiers essais au passage du drapeau à damier, cet ouvrage officiel retrace l'intégralité de l'événement : la course heure par heure, les qualifications, les classements, les statistiques, les coulisses et tous les temps forts de la semaine mancelle. Les aficionados retrouveront aussi des sujets historiques. Grâce à plus de 700 photographies et à l'expertise de ses auteurs, revivez tous les moments qui ont marqué les 24 Heures du Mans 2026.