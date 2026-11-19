Industrie, compétition, création : tels sont les maîtres mots de L'Année automobile, qui aspire depuis 1952 à mettre en valeur la dimension humaine du monde de l'automobile, et à décrypter les événements marquants de l'année. Né en 1952, L'Année automobile décrypte et analyse l'évolution du secteur automobile depuis sept décennies. Cet ouvrage unique en son genre présente un panorama complet des événements et des manifestations qui ont marqué l'année sur les plans industriel, économique, sportif, culturel et patrimonial. INDUSTRIE - DESIGN - PERFORMANCE - PATRIMOINE - Les grands défis de l'industrie automobile - L'évolution des grands marchés mondiaux - Un panorama des principales nouveautés - Un regard singulier sur les concept-cars - Un éclairage sur les grandes tendances de l'automobile de demain - Une analyse pertinente sur la saison sportive de tous les championnats du monde (Formule 1, WEC, WRC...) - La célébration des grands anniversaires - Un panorama des grands événements culturels