Dans la continuité des recherches récentes sur la philosophie française au XIXe siècle, ce numéro interroge le rôle de l'étiquette de "matérialisme" dans les débats philosophiques et scientifiques qui se nouent à cette période. L'enjeu de ce collectif est d'interroger l'usage critique, instrumental et polémique de cette catégorie. Ce volume met à l'honneur les transferts philosophiques entre la France et l'Allemagne, dans un sens comme dans l'autre. En étant attentif à la manière dont la philosophie française se construit en regard d'un prétendu matérialisme allemand, mais aussi à la façon dont l'Allemagne s'approprie la philosophie française au prisme des catégories historiographiques françaises, ce numéro souligne l'importance de tels étiquetages dans la définition des philosophies nationales. Ce numéro montre également la manière dont ces débats s'ancrent dans le siècle précédent, dans une relecture du matérialisme du XVIIIe siècle, que le XIXe siècle se réapproprie en le transformant au nom de ses exigences propres. L'étiquette de matérialisme apparaît ainsi comme une fabrication conceptuelle, solidaire d'autres étiquettes, mais s'accompagnant également de projets philosophiques et politiques, dont ce volume propose l'étude.