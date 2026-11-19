Au-delà d ? un simple commentaire des écrits de Fanon, ce numéro vise à mettre en lumière la pertinence contemporaine de sa réflexion sur le phénomène colonial. Depuis le centième anniversaire de sa naissance, Frantz Fanon continue d'être largement discuté dans le monde universitaire. Son oeuvre constitue désormais une référence incontournable dans les études postcoloniales, africaines, afro-américaines ainsi que dans les théories critiques de la race, tant aux Etats-Unis qu'en Europe. Longtemps marginalisé en France, il connaît depuis les années 2000 un regain d'intérêt, comme en témoigne la multiplication des numéros thématiques qui lui sont consacrés. Parce qu'elle reflète la diversité des lieux et des engagements qui ont marqué son parcours, la pensée de Fanon doit être abordée de manière transversale. De son passage en France et de son expérience du racisme hexagonal à son travail à l'hôpital de Blida-Joinville, où il analyse les effets psychologiques de la colonisation avant de prendre fait et cause pour l'indépendance algérienne, jusqu'à son rôle de figure centrale des luttes d'émancipation africaines, une constante se dégage avec force : celle du colonialisme. Au-delà d'un simple commentaire des écrits de Fanon, ce numéro vise à mettre en lumière la pertinence contemporaine de sa réflexion sur le phénomène colonial. Cette problématique permet en effet de souligner l'actualité des engagements algérien et africain de Fanon, ainsi que son souci plus général du devenir des damnés de la terre. Elle offre une ligne directrice précieuse pour appréhender l'ensemble de son oeuvre et constitue une clé conceptuelle essentielle pour mobiliser son analyse face aux enjeux du présent. Sommaire : Sonya Ben Yahmed : "Tunisie : boxe, violence, "appareils d'Etat" et libération. Lecture fanonienne" Oscar A. Berg et Simon Dabin : "Peau rouge, masques rouges. Dialogue fanonien et pensées décoloniales autochtones au Canada" Mohamed Amine Brahimi : "Sécularité, Etat et colonialisme. Analyse des interprétations fanoniennes de l'islam" Pascal Devette : "Du regard blanc à la décréation. Penser la décolonisation des privilégiés avec Frantz Fanon et Simone Weil" Ulrich Metende : "(Re)lire Fanon pour désinvestir le corps de la couleur. Une perspective décoloniale" Dimitri M'bama : "D'une mystique néocoloniale à une pratique de combat. Repenser la Négritude avec Frantz Fanon" Lawrence Olivier et Mariam Msadek : "Fanon. La question des femmes dans la théorie révolutionnaire" Lissell Quiroz : "Fanon et la pensée décoloniale d'Amérique latine/Abya Yala" Beata Stawarska : "Fanon and the realization of femininity. Towards a sociogeny of gender, race, and sexuality" Thibault Tranchant : "La différence coloniale. Homi Bhabha, lecteur de Frantz Fanon" Marc Maesschalck : "Pour une contre-psychiatrie de l'interculturalité. Fanon devant le défi de la clinique coloniale" Zahi Zalloua : "Frantz Fanon et la question palestinienne. Le visage du colonialisme"