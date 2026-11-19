Un thriller coup de poing, ancré dans les violences faites aux femmes, où une boxeuse en quête de vengeance et un commandant du SRPJ traquent un tueur prêt à réduire au silence celles qui osent dénoncer. Lilly, jeune infirmière, est sauvagement assassinée par son ex-compagnon. Animée par une haine implacable, sa soeur Nina abandonne la préparation de son championnat du monde de boxe pour traquer l'assassin. En mémoire la victime, l'association Lutte féministe lance une campagne d'affichage dans le Sud-Ouest pour dénoncer les violences faites aux femmes et crée le hashtag #jesuisLilly. La campagne débute à peine quand la responsable de l'association est retrouvée brûlée vive, dans une rue de Toulouse. Pour le commandant du SRPJ Paolo Costa, l'enquête devient de plus en plus difficile, alors que le corps d'une autre militante est retrouvé. Cette fois-ci, la scène du crime rappelle des rituels de l'Inquisition, hasard ou frénésie tortionnaire ?