Lundi 31 octobre 1988, Anne-Sophie Vandamme et Gilles Naudet, âgés de vingt-cinq ans, et leur jeune chien Dundee, disparaissent lors d'une randonnée pédestre en forêt de Fontainebleau. Leurs corps, criblés de balles 22 Long Rifle, sont retrouvés deux mois plus tard... Bavure de chasseurs, braconniers, entraînement de groupes paramilitaires, réseau terroriste, confusion avec le fils du Président égyptien Hosni Moubarak ; durant treize ans, gendarmes et juges accumulent 200 000 heures d'audition, établissent 4 000 procès-verbaux, interrogent 1 500 personnes. Une enquête-fleuve qui conduit à l'arrestation d'un "présumé coupable" , un adolescent de 17 ans finalement acquitté par la cour d'assises des mineurs de l'Essonne ! Aujourd'hui l'affaire est entrée dans le domaine de la prescription...