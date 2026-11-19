Le 4 janvier 1960, Camus meurt dans un accident de voiture. Le jour même, son ami René Char se précipite à son domicile pour récupérer les lettres de Maria Casarès, son amante depuis 1944. L'histoire de Maria Casarès et d'Albert Camus est celle d'une passion clandestine. Deux exilés qui se rencontrent tout jeunes et encore inconnus dans un Paris occupé. Camus est marié. Maria a 20 ans. Dans la capitale pleine de dangers, le milieu littéraire et artistique tente de résister, par l'art, par le théâtre et pour certains par la lutte : Camus est rédacteur en chef du journal Combat . Leur amour se vit de fulgurances dans un monde au bord du gouffre. Mais la Libération changera tout et leur liaison se transformera, devenant plus lucide, acceptant la distance, le partage, l'incomplétude. Nos vies absolues plonge dans cette relation aussi puissante que cachée, nourrie de mots, d'intensité et d'absence.