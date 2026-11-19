Entre les Maures couvertes de forêts profondes et le golfe de Saint-Tropez, Grimaud est à la fois terrien et maritime, village perché aux ruelles serpentines et station balnéaire ouverte sur le large. Par sa situation privilégiée au-dessus de l’agitation de la côte, il attire les habitants amateurs de lieux à taille humaine aussi bien que les estivants qui, chaque année, viennent goûter aux plaisirs de la randonnée, de la voile ou du simple farniente au soleil. Comme dans un authentique paradis terrestre…