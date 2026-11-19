Essentielle à la pratique médicale, la pneumologie explore les pathologies respiratoires au coeur des urgences et des maladies chroniques. De la dyspnée à l'insuffisance respiratoire, elle mobilise un raisonnement clinique rigoureux et des outils diagnostiques clés. Un indispensable pour maîtriser des situations fréquentes et à fort enjeu. La pneumologie, au sein de la collection Codex, couvre un champ essentiel de la médecine centré sur les pathologies respiratoires aiguës et chroniques. Ces affections, fréquentes en pratique clinique, peuvent engager le pronostic vital ou s'inscrire dans des maladies systémiques. Leur prise en charge repose sur une approche transversale mobilisant des connaissances en physiopathologie respiratoire, infectiologie, oncologie et imagerie. Indispensable à tout étudiant en médecine, cette discipline nécessite la maîtrise du raisonnement clinique, de l'examen respiratoire et de l'interprétation des explorations fonctionnelles et radiologiques. La collection Codex propose des fiches synthétiques et structurées permettant d'acquérir les bases du diagnostic, du traitement et du suivi des pathologies respiratoires, constituant ainsi un outil efficace pour réussir les examens et la pratique clinique.