Co-éditée par Ausonius Editions, la Casa de Velázquez et l'Ecole française d'Athènes, cette biographie en deux volumes de Pierre Paris (1859-1931) est à la croisée de l'histoire culturelle et intellectuelle de la fin du xixe et du début du xxe siècles, des études de réception de l'Antiquité et de l'histoire de l'archéologie. Helléniste de formation devenu l'un des pères de l'hispanisme français, Pierre Paris fut un savant aux multiples facettes. Entre Paris, Athènes, Bordeaux et Madrid, cette biographie intellectuelle retrace le parcours singulier d'un "explorateur bâtisseur" qui sut naviguer entre science et diplomatie culturelle. Elle exploite à la fois les travaux publiés par Pierre Paris, ses archives privées (notamment sa correspondance, en grande partie inédite) et les documents produits par l'administration publique ou issus des institutions avec lesquelles il a été en contact.