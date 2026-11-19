Un nouvel éclairage sur la vie et l'oeuvre de Jean Vigo : vingt-neuf ans (à peine plus qu'un entre-deux-guerres) d'une "vie engagée dans le cinéma" et quatre films qui vont de l'amour au sexe, des comptines aux blagues de potache - ne pas se gêner pour montrer les fesses d'un élève, mais refuser qu'on frappe un gosse -, des grandes amitiés enfantines à la femme unique. Présentant de nombreuses archives du cinéaste, le livre rappelle les travaux et les jours, ce qui compose un individu et qui, "s'il n'engage pas un artiste, engage du moins un homme" , raconte le monde où a vécu Vigo et avec lequel il s'est battu, témoigne d'une pensée anarchiste, d'un goût pour le travail de groupe et d'une recherche d'indépendance.