C'est une histoire qui se passe sur plusieurs décennies. Il s'agit de Binette qui échappe miraculeusement à la mort dans les deux mariages qu'elle contracte. Née de l'union de Gaboy et de Home, à Bangui, Binette vit des moments difficiles après la séparation de ses parents. Elle vit avec son père, tandis que Gaboy, sa mère, s'est remariée à NSIA, à Brazzaville. Suite à des difficultés quotidiennes, Binette rejoint sa mère à Brazzaville où elle fait ses études au Lycée. Elle fait la connaissance d'un homme avec qui elle se marie et, après le baccalauréat, elle s'envole pour la France avec son époux pour continuer ses études. Ce mariage se solde par un échec, puis elle contracte un deuxième mariage qui n'est pas non plus le meilleur, car elle y échappe miraculeusement à la mort...