A travers une réflexion nourrie par la méditation et l'expérience de foi, l'auteur met en lumière la richesse des paroles, des symboles et des gestes liturgiques. Il montre comment une participation consciente et fervente à l'Eucharistie ouvre des chemins de grâces capables de transformer la vie quotidienne et de favoriser une rencontre authentique avec le Christ. L'originalité de cet ouvrage réside également dans le témoignage d'un laïc engagé qui partage, dans une démarche pédagogique, les fruits spirituels tirés de sa participation régulière à la messe. Celle-ci a constitué pour lui une source privilégiée de grâces, de discernement et de force intérieure dans l'exercice de ses responsabilités professionnelles et sociales. Ce livre s'adresse aussi bien aux fidèles désireux d'approfondir leur compréhension de la messe qu'à toute personne en quête de sens et de croissance spirituelle. Puisse-t-il conduire chacun à mieux découvrir les trésors de l'Eucharistie et à y puiser les ressources nécessaires à son épanouissement personnel ainsi qu'à un engagement plus fécond au service de sa famille, de l'Eglise et de la société.