Depuis les luttes pour l'indépendance jusqu'aux réformes institutionnelles les plus récentes, l'histoire du Togo est marquée par une succession de conflits et de tensions persistantes. Coups d'Etat, pouvoir militaire, transition démocratique inachevée, recompositions politiques fragiles et résilience silencieuse du peuple togolais traduisent la quête permanente d'équilibre du pays. Cet ouvrage retrace plus d'un siècle d'histoire politique, institutionnelle et sociale, mettant en lumière les mécanismes de construction et de centralisation du pouvoir, les dynamiques des partis politiques, les tensions traversant les principales institutions sociales et politiques et les continuités et recompositions façonnant le Togo contemporain. Ce travail de mémoire, d'analyse et de réflexion offre des clés de compréhension des défis togolais et invite à réfléchir aux fondements d'un nouveau contrat social reposant sur le dialogue, la responsabilité, la confiance et la concorde.