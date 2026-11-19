Sara naît esclave en Mauritanie. Après une fuite courageuse, un mariage brisé par le refus de sa belle-famille d'accepter son passé, la perte de sa fille et l'héritage de son ex-mari repentant, elle bâtit une politique contre un mouvement séparatiste raciste, puis retourne dans son village natal pour y abolir l'esclavage et scolariser les filles. Le roman décline en onze chapitres une trajectoire de femme hors du commun, de la servitude au leadership national, en Mauritanie contemporaine. Le Vent de Sara est un roman à la matière rare et au souffle narratif réel.