Qui est Pierre ? Alors qu'il vient de faire une énième crise maniaque, il est enfermé dans un hôpital psychiatrique, assommé par des sédatifs. Nusch, sa fille, et Simone, sa mère, sont venues le voir. Elles se mettent à parler de lui et, comme il n'entend rien, elles peuvent tout dire. Le regard que l'on porte sur Pierre changera au fur et à mesure de leurs récits intimes, révélant toute la complexité de sa personnalité dérangeante. Alors, inévitablement, on se questionne : comment Nusch a-t-elle pu se construire avec un père bipolaire et incestuel ? Leçon de dissection est un roman qui traite de thèmes actuels : les comportements incestuels, la santé mentale, les liens intergénérationnels, familiaux.