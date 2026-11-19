Mystères c'est un livre qui vibre d'émotions, de sensations et, de sagesses. Il est né de cette solitude, de ces heures perdues de certaines nuits tardives, ces avant crépuscules nourris, une seule témoin, cette voix invisible qui me parlait. C'est un ensemble de poèmes, la plupart rimés, simples, certains demi-croisés, et d'autres croisés. Mystères est le reflet presque de toutes sortes d'émotions sévères qui hantent ou dominent. Juste né de cette voix muette qui parle en intime, ces mots qui se dessinaient sans réserve, que je comprenais à peine. Mystères parle de joie cette joie de vivre, de cette peine endurée tant morale que physique, des surfaces en palettes enfuies. Mystérieusement inspiré, il est cette conscience avertie, cette peur convertie.