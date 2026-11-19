Loin de réaliser la prétendue tabula rasa annoncée par Diderot et d'Alembert au début de l'aventure encyclopédique, cette oeuvre, malgré ses ambitions et la diversité de ses horizons, reflète largement les conceptions de son siècle sans proposer de véritable renouvellement de la condition ou du rôle social des femmes. Elle n'ébranle guère l'édifice des préjugés et n'éclaire que peu les mentalités sur la question du féminin. Ses contributeurs se contentent, à des degrés divers, de reprendre les textes anciens, en y ajoutant des commentaires souvent personnels, sans véritable esprit critique ni prise de position claire en faveur de l'égalité entre les sexes.