Pour découvrir les différents univers de la création et choisir sa formation artistique Avec les études d'art, vous explorerez une filière caractérisée par : - Des domaines nombreux, où chacun peut exprimer son talent : arts plastiques, arts appliqués, arts du spectacle, arts visuels, métiers d'art, de la culture et du patrimoine - Différentes voies de formation : conservatoires, lycées, CFA, écoles publiques ou privées, universités... en France et à l'étranger - Une préparation à la vie professionnelle : mises en situation, workshops, réalisations individuelles et en groupes, stages, participation à des concours et à des festivals... - Un accès diversifié : après la 3e, après le bac, à partir d'un niveau bac + 2 ou bac + 3 - Des débouchés dans de nombreux secteurs liés à la création, des modes d'exercice divers (plasticien, artiste interprète, artisan, free-lance, intermittent, salarié, chef d'entreprise...) Points forts - Un mode d'emploi des études : accès, organisation, programme, passerelles, débouchés - Un reportage, des témoignages de jeunes, de professionnels, de responsables de formation - Des informations pratiques : prépa artistique, inscriptions, épreuves à la loupe, conseils pour faire son book, programmes d'échange à l'étranger, dispositif égalité des chances - Des outils d'aide au choix : tableau de l'offre de formation par domaines, schéma des études Bonus numérique : prolongez votre découverte avec des ressources en ligne.