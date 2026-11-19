Les solutions concrètes d'un commissaire européen pour que l'Europe retrouve sa place sur l'échiquier mondial Emblème du droit et de la démocratie, l'Europe est aujourd'hui bousculée par d'autres pays qui n'hésitent plus à utiliser la force pour s'imposer dans le jeu international . Or, notre continent est majoritairement constitué d'Etats qui entretiennent un rapport compliqué à l'idée d'empire : ils en ont quasiment tous été un, ou ont fait partie d'un autre (Habsbourg, russe, ottoman...). Ce malaise face à notre histoire fonde notre faiblesse actuelle. Face aux guerres militaires ou commerciales lancées par des puissances autoritaristes, l'Europe peut proposer un modèle alternatif , un marché commun, une communauté de destins et de valeurs, et imposer ces dernières dans un espace numérique en pleine expansion . Comme pour les Dix renoncements , ce parcours historique conduit à un chapitre consacré à l'oeuvre de Thierry Breton en tant que commissaire européen sur le dossier de la régulation du numérique.