Et si l'élégance consistait simplement à désamorcer avec repartie les pires grossièretés ? Ne dites plus merde ! Deux possibilités à lecture de ce titre : - Soit vous repensez aux fois regrettables où cette formule vous a échappé, par faute d'alternative. Par exemple : " -Putain de merde je suis vulgaire ! " Dans ce cas mon ouvrage est fait pour vous, chère élégante, cher élégant, en devenir ! - Soit vous avez le culot de dire à voix haute : " Ne plus dire merde ? Mais je t'emmerde ! " En ce cas, je ne vous répondrai pas : " Et bien casse-toi pauvre con ", ce qui serait très vulgaire, mais plutôt : " Déguerpis, pléonasme d'idiotie ! " Dans cet ouvrage, Anne-Marie de Saint-Chybre, personnage crée par la comédienne Alice Derieux signe un guide de savoir-vivre totalement décalé. Sa mission : apprendre aux lecteurs à répondre aux pires goujateries du quotidien avec panache et esprit. Un manuel d'autodéfense mondaine où l'insulte devient littérature.