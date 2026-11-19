A la croisée du conte, de l'hypnose et de la psychologie. Et si se rassurer n'était pas le seul et unique moyen d'apaiser l'anxiété ? Difficile à croire quand, au quotidien, la peur nous maintient prisonnier. Pensées envahissantes, anticipation du pire, tensions physiques, crises d'angoisse, sentiment de perdre le contrôle... Lorsque la crainte de ce qui pourrait arriver finit par gouverner notre existence, chaque choix devient plus difficile, chaque horizon plus étroit. Ce livre vous invite à faire un mouvement profond pour sortir du fléau de l'angoisse. L'hypnothérapeute Solène Daoudal vous propose un voyage en douze nouvelles initiatiques. Chacune met en scène un personnage confronté à une forme particulière d'anxiété et ouvre un chemin vers un possible apaisement. A travers le pouvoir des métaphores, des symboles et du récit, ces fictions thérapeutiques invitent le lecteur à reconnaître ses propres blocages, à comprendre les mécanismes qui les alimentent et à mobiliser ses ressources intérieures. Chaque nouvelle est suivie d'un éclairage théorique qui décrypte les ressorts psychologiques, émotionnels et physiologiques de l'anxiété, à la manière d'un dialogue thérapeutique. A la croisée du conte, de l'hypnose et de la psychologie, cet ouvrage propose bien plus qu'une réflexion sur la peur : une expérience de transformation intérieure.