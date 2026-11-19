Comment, en quelques siècles, une société où dominait la tradition orale a-t-elle donné naissance à l'une des plus brillantes civilisations du monde ? Quel rôle l'écriture a-t-elle joué dans cet extraordinaire essor intellectuel ? Et si les origines de la culture islamique étaient à chercher aussi bien dans les bureaux de l'administration que dans les textes sacrés ? Des premiers temps de l'islam à l'âge d'or des Abbassides, Houari Touati retrace une révolution majeure : le passage d'un monde fondé sur la parole et la mémoire à une civilisation du livre et de l'érudition. Comment le Coran a-t-il été fixé par écrit ? Pourquoi la transmission de la tradition prophétique a-t-elle suscité de si vives controverses ? Comment scribes, savants et traducteurs ont-ils contribué à l'éclosion d'une culture à vocation universelle ? En renouvelant profondément l'histoire des origines de l'islam, Houari Touati défend une thèse audacieuse : l'essor de sa pensée savante doit autant aux institutions de l'Etat qu'à celles de la religion. Loin de se limiter à conserver les savoirs, l'écriture devient un instrument de création intellectuelle, tandis que l'héritage des civilisations anciennes nourrit une effervescence scientifique et littéraire sans précédent. Une enquête magistrale aux sources de la culture islamique. Directeur d'études émérite de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, membre de l'Academia Europaea et directeur de la revue Studia Islamica, Houari Touati est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont récemment, au Cerf, Ibn Khaldun et les sciences de l'homme.