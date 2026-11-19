"Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple". Quel intérêt Dieu peut-il avoir à faire alliance avec un partenaire aussi peu fiable que l'être humain ? Selon les Ecritures, de Noé à Abraham, du Sinaï aux prophètes et jusqu'à la coupe de la "nouvelle alliance" , c'est pourtant le risque qu'il prend. A travers les grands récits des deux Testaments, Christophe Chalamet explore les dimensions de cette alliance. Il montre aussi ce que la foi chrétienne doit aux traditions d'Israël, sans gommer pour autant ce qui l'en distingue. Il en dégage une figure paradoxale : un lien qui libère, un don gratuit qui appelle une réponse. A rebours d'un christianisme du "mieux-être" , facile et inoffensif, ce livre rappelle l'exigeante beauté de la foi. Un ouvrage vigoureux, qui puise dans les Ecritures des ressources insoupçonnées pour penser et vivre la foi chrétienne aujourd'hui. Professeur de théologie systématique à la Faculté de théologie protestante de l'Université de Genève, Christophe Chalamet s'inscrit dans la tradition réformée qui, de Zwingli à Karl Barth, considère l'alliance comme un thème décisif. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Une voie infiniment supérieure. Essai sur la foi, l'espérance et l'amour.