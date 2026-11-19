Un panorama des enjeux d'une discipline plus d'actualité que jamais Pour que le monde nous soit intelligible, et donc rassurant et plaisant à vivre, nous avons besoin de culture géographique. L'objet de la géographie est d'étudier la relation qui existe entre l'humanité et son environnement plus ou moins mondialisé, de comprendre pourquoi les choses sont ici plutôt qu'ailleurs, comment elles se répartissent dans l'espace. Si le blanc des cartes est désormais comblé, il demeure une infinité de curiosités géographiques à étudier et la nécessité de comprendre comment les sociétés, actuelles et passées, se sont appropriées l'espace et l'ont façonné afin que notre planète soit toujours la "Terre des hommes" selon la belle formule d'Antoine de Saint-Exupéry.