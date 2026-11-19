Peut-on parler de progrès de l'histoire ? Le fond de la querelle des deux philosophes allemands réside dans la mécompréhension de la notion de sécularisation. Selon Blumenberg, Löwith, en mettant au jour la sécularisation d'une idée chrétienne de la Providence, ne ferait que répéter ce que Hegel a déjà dit sur la philosophie de l'histoire, l'idée selon laquelle il y a un progrès de l'histoire qui peut être identifié au progrès de la raison. Le noeud du problème concerne donc l'existence ou l'inexistence d'un progrès dans l'histoire et notre manière de l'interpréter.