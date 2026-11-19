Transmettre ne suffit plus : le mentorat est aujourd'hui un levier majeur de transformation pour les dirigeants, les talents et les organisations. Pourtant, peu d'ouvrages en langue française en ont embrassé avec une telle ambition les dimensions fondatrices, pratiques, sectorielles et éthiques. Cet ouvrage comble ce manque. Alain Tanugi propose un cadre complet pour comprendre et déployer le mentorat dans toute sa diversité. Ancré dans la pratique, le mentorat accompagne les transitions, fait émerger les talents et crée un langage commun entre métiers et générations. En onze chapitres progressifs - des fondements du mentorat à son déploiement dans les contextes les plus exigeants - il s'appuie sur près d'une centaine de références et des dizaines de situations vécues au plus haut niveau exécutif. Ni simple guide pratique, ni essai théorique, il s'agit d'un ouvrage de référence pour le DRH qui veut bâtir un programme durable, le dirigeant qui cherche un espace de recul, et le mentor qui veut affiner sa posture. Le mentorat n'est pas une science exacte. C'est un art exigeant. Cet ouvrage en propose la cartographie.