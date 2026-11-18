Un Roi Predator, galvanisé par un nouvel arsenal de vibranium et épaulé par un allié humain inattendu, lance une invasion massive de la Terre, transformant la planète en terrain de chasse ! Après plusieurs batailles dans notre système solaire qui déciment les héros cosmiques, les Predators passent à l'étape suivante : les X-Men et les Avengers sont en tête de leur liste noire ! Qui survivra à cet événement cataclysmique alors que l'ensemble de l'univers Marvel se retrouve dans le viseur des Predators ? Benjamin Percy (Deadpool, Wolverine) passe à la vitesse supérieure ! Après les rencontres des Predators avec Wolverine, la Panthère Noire et Spider-Man, il les oppose cette fois à tout l'univers Marvel. Et dans la tradition de Punisher kills the Marvel Universe et Deadpool kills the Marvel Universe, nul n'est à l'abri !