Hulk est tombé en Enfer et y retrouve des visages inattendus. Qu'est-ce que Rick Jones, disparu lors de Secret Empire, fait là ? Et qui a volé son cadavre ? L'Homme Absorbant, l'Abomination et la Harpie font par ailleurs leur retour. Avec Immortal Hulk, Al Ewing (Immortal Thor) a emmené le Titan de Jade sur un terrain résolument plus horrifique, qui a tellement plu aux lecteurs qu'il l'a durablement installé comme un "monstre" de l'univers Marvel. D'ailleurs la nouvelle série qui lui est consacrée (Infernal Hulk, à découvrir en 100%) poursuit dans cette veine.