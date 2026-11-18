Le Docteur Fatalis est scandalisé : Mister Fantastic, son éternel rival, a été salué lors d'une prestigieuse cérémonie à laquelle il n'était même pas invité ! Reed Richards veut voyager dans le temps pour empêcher les morts causées par les guerres inutiles de l'humanité et Fatalis est bien décidé à l'en empêcher ! Mais rien ne va se passer comme prévu. Le souverain de Latvérie affronte également la Panthère Noire et Namor ! Pas besoin de lire dans le marc de café pour prédire un succès tonitruant à Avengers : Doomsday, le film-événement du mois de décembre. Notre nouvelle approche éditoriale pour SPIDER-MAN et AVENGERS nous a donné envie de profiter de l'actualité cinématographique pour proposer des formules originales. Et nul doute que le Docteur Fatalis va voir sa cote de popularité grimper en flèche d'ici février ! Ce bimestriel fera ainsi le lien entre Doomsday et Secret Wars au cinéma, avec des sagas mettant à l'honneur le plus charismatique des super-vilains, comme Doomquest, signée Ryan North (Fantastic Four).