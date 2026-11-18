Steve Rogers est un homme hors du temps. Il s'est réveillé à notre époque et ne connaît plus personne. L'esprit de Captain America le ramène sans cesse à la Seconde Guerre mondiale, lorsqu' il luttait contre les forces d'Hitler aux côtés de Bucky. Face aux nazis et à Crâne Rouge, les choses étaient plus simples et manichéennes... La série des "couleurs" de Jeph Loeb et Tim Sale (Spider-Man : Bleu, Hulk : Gris, Daredevil : Jaune) fait partie des oeuvres Marvel majeures et intemporelles. Nous vous proposons la saga consacrée à Captain America dans une édition ultime incluant de nombreux bonus, alors que le héros fait son retour sur grand écran, incarné par Chris Evans.