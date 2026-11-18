L'Aînée est triomphante : elle a arraché Bruce Banner à l'enveloppe de Hulk et s'est approprié le corps du colosse. La nouvelle créature est une force destructrice telle que le monde n'en a jamais connu. Et le Hulk infernal a un grand projet : transformer tous les héros en monstres cauchemardesques ! Que peut faire l'impuissant Banner pour l'en empêcher ? Phillip Kennedy Johnson a mis tout le monde d'accord avec son horrifique série Incredible Hulk, au point qu'il a signé un contrat d'exclusivité avec Marvel et devient ainsi l'un des architectes de la Maison des Idées. Cette nouvelle série prend la suite directe d'Incredible Hulk mais constitue également un excellent point d'entrée. A noter qu'elle culminera avec un événement Marvel à paraître en 2027 : Hulk War - Infernal Rage.