Les parents de Yuzu, aidés de leur cadette Karin, tentent le tout pour le tout pour récupérer leur aînée, quitte à dépasser les limites. Sans se soucier des conséquences que leurs actes entraîneront... Le scénariste de Oni no Hanayome, Kureha, est déjà bien connu en France pour ses oeuvres Les fées, le Roi-Dragon et moi (en chat) chez nobi nobi, ainsi que La Fiancée du maître des portails chez VEGA. Certains thèmes se retrouvent souvent dans ses séries : romance, fantastique et inspirations folkloriques, qui confèrent à ses histoires un charme particulier et invitent à l'évasion. De son côté, la dessinatrice Jun Togashi est une mangaka expérimentée, même si Oni no Hanayome est sa première oeuvre à paraître en France. C'est l'occasion de découvrir un trait à la fois sublime et envoûtant, parfaitement en accord avec l'univers raconté.