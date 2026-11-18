Elle croyait avoir trouvé l'amour. Peu à peu, elle s'est perdue elle-même. A dix-neuf ans, Maddy rencontre Josh et pense enfin toucher au bonheur : une maison, trois enfants, une famille en apparence parfaite. Mais derrière les portes closes, l'amour se transforme en emprise. Josh l'isole, la rabaisse, contrôle ses choix, son corps, jusqu'à son alimentation. Sans même s'en rendre compte, Maddy s'efface. Puis Mathieu, le frère de Josh, lui tend la main. A son contact, une autre vie devient soudain possible. Pour elle et pour ses enfants, partir n'est plus seulement un espoir : c'est une nécessité. Mais Josh n'accepte pas de perdre le contrôle. Lorsqu'il comprend que Maddy lui échappe, il est prêt à tout pour la retenir. Jusqu'où ira-t-il pour la récupérer ?