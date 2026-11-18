Peut-on vraiment communiquer avec ceux qui nous ont quittés ? Lorsque son épouse disparaît, Dominique Trocmé, médecin cardiologue profondément cartésien, est loin d'imaginer que sa vie va prendre un tournant aussi mystérieux que bouleversant. Elle lui avait promis de revenir vers lui. Et si elle avait tenu parole ? Des signes troublants aux voix inexpliquées, jusqu'à une apparition saisissante, les événements se succèdent et défient ses convictions scientifiques. Entre amour, deuil et expériences aux frontières de l'invisible, ce témoignage fascinant soulève des questions sur les mystères de l'existence et de la conscience. Et si la mort n'était qu'un passage vers une autre forme de vie ?