Certains rêvent de devenir adultes ; d'autres regrettent déjà de l'être devenus. Paul avance dans un monde qu'il n'a pas choisi, en quête d'une place qui lui appartienne. Autour de lui, les vies se construisent, les villes s'étendent et le temps poursuit sa course. Marie, elle, regarde résolument vers l'avenir. Son sourire devient pour Paul un refuge, une promesse à laquelle il s'abandonne corps et âme. Entre désenchantement et espoir, ce roman explore les incertitudes d'une jeunesse partagée entre le désir de fuir le monde et la volonté de le changer.