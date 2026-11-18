Nanao l'a échappé belle. Un peu plus et elle se faisait enlever en pleine ville par le shôjo invoqué par Shinobu ! Tandis que cette dernière est traduite en justice, Nanao se remet de ses émotions dans les bras de Yakô, qui l'a sauvée in extremis. Alors, cette fois, c'est décidé : elle va prendre des cours d'autodéfense ! Et elle fait bien, car sa belle-mère, la commanditaire de l'attaque, ne supporte pas de voir son fils cadet lui échapper à cause de l'influence que les jeunes amants ont sur lui. Mais pas le temps de souffler pour Nanao, qui doit se présenter à l'assemblée annuelle des commandants afin de témoigner de l'incident. A cette occasion, son énergie spirituelle est mesurée... et elle découvre avec stupeur qu'elle est empreinte de l'aura d'un yôkai suprême ! Faut-il y voir une menace, ou la possible e Midori Yuma xistence d'un "don" ?