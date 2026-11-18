Huit ans après sa disparition, Cha Uijae pensait pouvoir reprendre une vie ordinaire. Mais depuis que plusieurs personnes ont découvert qu'il est "J" , rester dans l'ombre devient de plus en plus difficile. Alors que les Failles gagnent en dangerosité et que les guildes s'agitent autour du retour du héros légendaire, Uijae se retrouve malgré lui au coeur de toutes les attentions. Entre combats, secrets enfouis et souvenirs fragmentés, son passé commence peu à peu à refaire surface. A ses côtés, Lee Sayoung semble bien décidé à ne plus le quitter des yeux. Protecteur, provocateur... et peut-être un peu trop obsédé par lui, le chef de Pado brouille chaque jour davantage les limites entre méfiance et attachement. Car dans un monde où le retour de "J" bouleverse l'équilibre des forces, certains secrets pourraient bien s'avérer plus dangereux que les monstres des Failles. Le roman à l'origine du webtoon. Un récit explosif mêlant action, humour et secrets bien cachés. Si vous avez aimé Solo Leveling, vous ne pourrez pas lâcher Hunter the Gonna Lay Low, sa version boy's love. --- L'édition beau-livre présente un jaspage, des argentures, deux pages de garde couleur ainsi que des illustrations internes en noir et blanc et un cahier couleur.