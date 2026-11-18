A l'occasion du cinquantième anniversaire de la Marche Verte, l'Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social des Provinces du Sud du Royaume et les Editions Sochepress annoncent la parution de l'ouvrage Horizons du SAHARA - Dans le sillage de la Marche Verte, un beau-livre de référence consacré à cinquante années de transformations politiques, institutionnelles, économiques et territoriales dans les Provinces du Sud du Royaume. A travers une approche rigoureuse et documentée, l'ouvrage propose une lecture approfondie de l'évolution du Sahara marocain depuis 1975 et met en lumière son rôle central dans la dynamique de développement national et dans le positionnement stratégique afro-atlantique du Royaume. Un ouvrage collectif d'envergureRéunissant historiens, universitaires, académiciens, diplomates, responsables institutionnels et acteurs territoriaux, Horizons du SAHARA adopte une approche multidisciplinaire permettant d'éclairer les grandes étapes de l'évolution des Provinces du Sud. L'ouvrage aborde notamment : - la légitimité historique et la continuité des liens d'allégeance- la portée symbolique et politique de la Marche Verte- l'évolution institutionnelle et administrative du territoire- la régionalisation avancée et les dynamiques de gouvernance territoriale- les transformations économiques et infrastructurelles- le positionnement stratégique afro-atlantique du Sahara marocain. A travers analyses, archives et données actualisées, le livre retrace un demi-siècle de mutations territoriales et de politiques publiques qui ont profondément transformé cette région du Royaume. Un beau-livre patrimonial enrichiConçu comme un ouvrage de prestige, Horizons du SAHARA associe contributions scientifiques, iconographie de grande qualité, cartographies inédites et archives historiques. L'ouvrage intègre également un dispositif éditorial innovant reposant sur des QR codes donnant accès à des films documentaires et contenus audiovisuels, permettant de prolonger la lecture par une expérience immersive et pédagogique. Par son architecture éditoriale et la richesse de ses sources, la publication s'impose comme un ouvrage de référence destiné aux chercheurs, décideurs publics, institutions académiques et partenaires internationaux intéressés par les dynamiques géopolitiques et territoriales du Sahara marocain.