Jane Marple, plus connue sous le nom de Miss Marple, est un des plus fameux personnage de fiction créé par la romancière Agatha Christie, la "Reine du crime". Cette vieille dame est une sorte de "détective en fauteuil" qui vit à St Mary Mead, village imaginaire de la campagne anglaise. Une de ses maximes favorites dit que "la nature humaine est partout la même" . D'un cadavre retrouvé dans la bibliothèque du manoir d'une honorable famille, à l'Hôtel Bertram, un hôtel grouillant de vie au beau milieu de Londres, ces deux enquêtes vont plonger le lecteur dans une Angleterre moins calme qu'il n'y paraît.