En août 2024, le monde de la cuisine perdait un de ses pionniers. De sept décennies passées derrière les fourneaux, Michel Guérard ne gardait qu'une seule certitude, résumée avec un sourire : "J'ai toujours cuisiné comme un oiseau qui chante ! " Dernier monstre sacré de la Nouvelle Cuisine, il a révolutionné les palais du monde entier sans jamais perdre sa bonhomie ni son espièglerie. Apprenti pâtissier, Meilleur Ouvrier de France puis chef triplement étoilé, il laisse derrière lui un héritage culinaire considérable. Nourrie des confidences de ses pairs et de ses disciples, cette biographie brosse le portrait d'un visionnaire joyeux, amoureux des terroirs et perpétuellement tourné vers l'avenir. Le destin d'un chef d'exception qui a fait de sa vie un chant d'amour à la liberté.