1er décembre. Tandis que Noël approche, Elodie, jeune maman de deux enfants, doit jongler entre un budget serré et une DRH perfide. Retomber amoureuse ? Elle n'a pas le temps ! Alors quand son coeur bat à nouveau un matin en croisant au bureau un beau stagiaire, elle préfère étouffer ses sentiments. Heureusement, sa meilleure amie, Joanna, est là pour mettre des paillettes dans sa vie. A l'inverse d'Elodie, celle-ci accumule les rencontres comme d'autres engloutissent les chocolats, et elle est bien décidée à remettre son amie sur le chemin de la légèreté. Mais si l'amour, le vrai, se présentait à elle sous le jour le plus inattendu, par exemple un voisin au passé mystérieux ? D'autant que deux enfants n'ont pas dit leur dernier mot et sont résolus à jouer les pères Noël... En quelques semaines, les deux amies pourraient bien voir leur vie chavirer, magie de Noël oblige !