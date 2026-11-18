Qui mieux que la Gardienne de la Crypte - figure tutélaire venue des légendaires EC Comics - pour raconter l'histoire du genre qui nous fait frémir depuis des siècles ? De Walpole et Lovecraft à Stephen King, des vampires de Polidori aux fantômes japonais et aux contes de Pu Songling, cet album-fleuve trace un panorama vertigineux de la littérature fantastique mondiale. L'Histoire du fantastique en BD est à la fois une encyclopédie, un manuel de survie et une déclaration d'amour à tous les lecteurs qui aiment voir la réalité basculer sous leurs pieds.