J'AI MAL A MA FRANCE est un série de livres "coup de poing". A travers ces deux premiers volets, Bernard Chaussegros pose un regard engagé et profondément humain sur la situation de la France d'aujourd'hui. Ces deux opus de '"J'AI MAL A MA FRANCE" montrent d'emblée toute la force de la série. Une authenticité, qui fait l'identité des Chroniques du Réel, nous permet de suivre le fil de réflexion de l'auteur par rapport à un monde qui mute.