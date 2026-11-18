Simon et Charlie sont partenaires dans une série TV de science-fiction à succès et vivent dans le même quartier de Los Angeles, mais ils ne se sont jamais bien entendus. Simon dissimule son anxiété généralisée et ses migraines derrière un masque de froideur, tandis que l'attitude extravertie et amicale de Charlie cache un passé douloureux. Simon s'apprête à quitter la série pour décrocher un rôle plus sérieux à New York, mais il doit partir en bons termes pour le bien de sa carrière et se rend compte qu'il peut sauver sa réputation en se montrant amical avec Charlie. Lorsque ce dernier doit retrouver son beau-père disparu, Simon l'accompagne dans un road trip inattendu en Arizona, documentant et publiant leurs aventures en ligne, pour le plus grand plaisir des fans. Bientôt, cette amitié n'est plus feinte, et le voyage les rapproche. Mais Simon va s'installer à New York... à quoi bon entamer une relation vouée à l'échec ? " Les merveilleuses joutes verbales, les scènes sexy et la tendresse qui caractérisent les romans historiques de Sebastian sont tout aussi brillantes dans son premier roman contemporain, encore une exceptionnelle histoire d'amour queer. " Library Journal " Cat Sebastian, admirée pour ses romans historiques queer, fait ses débuts dans le contemporain avec cette romance enemies to lover sexy et pleine d'esprit... Son talent exceptionnel pour camper les personnages est tout aussi prégnant dans un décor du xxie siècle, tout comme sa capacité à dépeindre des liens émotionnels profonds entre deux personnes qui apprennent à se découvrir... Une romance M/M contemporaine à faire fondre les coeurs. " Kirkus Review Cat Sebastian a publié seize romance historiques queer, toutes encensées par les critiques (Kirkus, Publishers Weekly, Library Journal et Booklist). Star-Shipped est son premier roman contemporain. Avant de devenir autrice elle été avocate et professeure. Elle s'est vite rendue compte qu'elle préférait écrire des fins heureuses pour des personnages queer. Elle est née dans le New Jersey et a vécu à New York, en Arizona avant de s'installer dans le Sud. Quand elle n'écrit pas elle est sûrement en train de lire, de parler à son chien ou de faire des mots-croisés.