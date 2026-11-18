Jolene estime que ses interactions avec ses collègues devraient être limitées au minimum. Malheureusement ces derniers aussi irritants qu'incompétents semblent faire peu de cas de ses limites. Son secret ? Elle se lâche dans les PS invisibles (en blanc sur blanc) des mails qu'elle leur adresse. Mais un de ses messages est révélés et elle doit suivre un programme de réhabilitation auprès de Cliff, des ressources humaines, et son matériel informatique sera mis sous surveillance, son usage sous restrictions. Alors quand un admin fait une erreur et lui permet au contraire d'avoir accès à tous les échanges du service, Jolen décide de garder ça pour elle. C'est irrésistible. Puis elle découvre que la boîte prévoit des licenciements et elle se rend compte que cet avantage pourrait lui permettre de garder son boulot. Le plan est simple : gagner les faveurs de son boss, convaincre les RH qu'elle est la reçue idéale et se débarrasser des concurrents. Mais alors que Jolene en apprend davantage sur la vie privée de ses collègues et que cette romance de bureau devient de plus en plus réelle (elle ne peut tout de même pas éprouver des sentiments pour Cliff, pas vrai ? )... ses défenses se délitent peu à peu. Devra-t-elle sortir de sa zone de confort et enfin créer des liens ? " Hilarant " Taylor Jenkins Reid " Je l'ai lu d'une traite. " Julia Quinn " Les fans de The Office vont jubiler. " Shelby Van Pelt " Brillant, hilarant et tellement émouvant. J'ai adoré le premier roman de Natalie Sue. Elle met en scène avec brio les hauts et les bas des open spaces : les ragots devant la machine à café, les réunions gênantes... et la magie qui naît quand les gens cherchent à créer des liens. " Amanda Eyre Ward " The Office rencontre Fleabag dans ce roman unique, adorable et hilarant. Natalie dépeint à merveille les menus détails de la vie au sein d'une corporation capitaliste, mais ce faisant, et c'est impressionnant, elle parvient à définir les contours de la nature humaine. Un délice ! " Colleen Oakley " Une vraie perle ! Je ne me souviens de la dernière fois que j'ai autant ri et pleuré à la lecture d'un roman. " Margarita Montimore " Méchamment drôle. " People " Certains romans nous donnent à voir des personnages qui paraissent si réels qu'on se demande ce qu'ils deviennent longtemps après avoir refermé le livre. C'est le cas de Jolene, l'héroïne de Cette réunion aurait pu être un mail de Natalie Sue. Sa vie intérieure, ses angoisses, ses peurs et ses moindres pensées sont si crédibles qu'elle surgit es pages. Un pur délice. " Glamour " Un roman joyeux sur des gens qui font des choses horribles sans être eux-mêmes horribles. Qui leur jettera la première pierre ? " NPR " Dans son premier roman, Natalie Sue décrit avec acuité une femme au coeur brisé et réellement seule. Un regard tendre et sarcastique sur la solitude et le courage nécessaire pour simplement persévérer. " Kirkus