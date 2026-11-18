Ce livre, mis à jour en 2026, vous présente l'ensemble des fonctionnalités de Windows 11. Il s'adresse à tout utilisateur d'un ordinateur équipé de Windows 11, avec ou sans écran tactile. Vous découvrirez tout d'abord les nouveautés de cette version, l'environnement de travail (Bureau, fenêtres, menu Démarrer...) ainsi que les manipulations liées à l'utilisation de Windows sur un écran tactile. Vous apprendrez à gérer les fichiers et dossiers situés sur votre ordinateur, mais également sur votre espace de stockage en ligne OneDrive : créer des dossiers, copier ou déplacer des fichiers, les compresser, les partager et effectuer des recherches. Vous découvrirez quelques applications intégrées à Windows 11 telles que les applications pour gérer et transformer photos et vidéos (Photos, Microsoft Designer, Microsoft Clipchamp et le Lecteur Multimédia) ; l'application Outlook pour Windows qui centralise messages, contacts, calendriers et tâches ; Teams, le navigateur Microsoft Edge, Copilot, et l'Outil Capture d'écran. Lorsque vous serez familiarisé avec cet environnement, vous serez à même de le configurer, de créer des comptes utilisateurs et de personnaliser l'interface : arrière-plan du Bureau, raccourcis, menu Démarrer, barre des tâches... Vous découvrirez ensuite les fonctions de communication et de partage des données via un réseau domestique ou professionnel, ainsi que la connexion à distance. La dernière partie de ce manuel aborde des notions plus techniques sur les outils système (Gestionnaire des tâches, défragmentation et nettoyage du disque), la sauvegarde et restauration des fichiers et du système, l'installation d'applications et de périphériques, la protection de votre ordinateur et la sécurité de vos données.