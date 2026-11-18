"Découvrez le mets que nous avons imaginé rien que pour vous ! " Le concours "A la Carte d'Or" , qui réunit les jeunes prodiges de la cuisine, ouvre enfin ses portes. Gaku et son équipe, composée de Magoroku et de Nene, doivent passer les qualifications. Leur défi ? Imaginer deux plats à partir d'un thème imposé... et ce, dans un délai très court ! Parmi tous ces concurrents hauts en couleur se trouve un visage familier : celui de Nanase Aoshi. En misant sur deux mets que seuls Magoroku et lui sont capables de réaliser, Gaku compte bien repousser ses limites ! Dans ce nouveau titre issu du Gekkan Shônen Magazine, Yûgo Kobayashi, auteur d'Ao Ashi et Short Peace, aborde la gastronomie française, et nous promet une histoire pleine de passion ! "Avec ses personnages au caractère bien trempé, ce manga donne faim et noue l'estomac avec son suspense. C'est un régal ! " Le Monde des ados "Yugo Kobayashi prouve une nouvelle fois qu'il excelle dans l'art de rendre la cuisine épique". L'avis des bulles