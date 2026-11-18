L'Atlas de Natural Fantasy pour Fabula Ultima vous fera voyager dans un monde profondément imprégné des cycles du temps et de la nature. Les jeunes héros s'y confrontent aux conséquences des erreurs du passé et prouvent que l'Histoire n'est pas vouée à se répéter, ouvrant ainsi la voie à un avenir courageux placé sous le signe de la coexistence, dans la grande tradition des JRPG ! Immergez-vous dans ce sous-genre des JRPG, basé sur l'harmonie et le changement, avec 4 classes inédites (Floraliste, Focalisatrice, Gourmet, et Marchande) et de nouvelles compétences héroïques permettant de créer encore plus de combinaisons origonales ! 10 sites de natural fantasy : des lieux archétypiques avec tous les conseils et astuces nécessaires pour y jouer une campagne intense, ou pour donner de la vie à votre propre univers en vous fournissant l'inspiration. Créez vos propres armes et équipements avec les nouvelles règles d'armes personnalisées et de fabrication. Découvrez les Singularités, de nouvelles règles optionnelles qui étofferont vos personnages, et prenez le temps le temps d'une pause pour partager un moment convivial lors des activités de camp. 5 Méchants, de nouveaux boss encore plus puissants à utiliser dans vos aventures pour soumettre des défis plus difficiles et stimulants à vos joueurs. 208 pages en couleur pleines d'illustrations façon manga et chibi réalisées par des artistes internationaux.